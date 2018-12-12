«جلفار»: جهاز حقن أنسولين «قابل للارتداء» في أسواق الخليج

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

وقّعت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، اتفاقية توزيع حصرية مع شركة «فاليريتاس» القابضة للتقنية الطبية، من أجل توزيع جهاز حقن أنسولين قابل للارتداء «في غو V-Go» بمنطقة الخليج العربي.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأن هذا الجهاز هو أداة متكاملة قابلة للارتداء تؤدي وظيفة حقن الأنسولين بشكل آلي، مؤكدة أنه خيار مثالي لمرضى السكري.

ووفقاً للاتفاقية، فإن «جلفار» تمتلك حقوق ترويج المنتج وتسويقه وبيعه لعيادات «السكري»، والمرضى في المنطقة الخليجية، وستكون مسؤولة عن جميع نشاطات البيع والتسويق وخدمة المتعاملين، والتوزيع في المنطقة، بينما تحتفظ «فاليريتاس» بمسؤوليتها عن تطوير المنتج، والتراخيص، والموافقات الخاصة بالمنتج وعمليات الإنتاج وإدارة الجودة.

وبتوقيع الاتفاقية الجديدة، أصبح لدى «فاليريتاس» اتفاقات توزيع للجهاز في 14 دولة ومنطقة، فضلاً عن اتفاقات توزيع في أستراليا، والنمسا، والتشيك، وألمانيا، وإيطاليا، وبورتوريكو، وسلوفانيا، ونيوزيلندا، كما أعلنت «فاليريتاس»، بشكل منفصل، عن خطوات للحصول على الموافقات القانونية لتوزيع الجهاز في الصين.

وقال المدير العام لشركة «جلفار»، جيروم كارل، إن «جلفار» رائدة في مجال إنتاج الأنسولين، وتلتزم بنشر الوعي حول مرض السكري وأسبابه، كما توفر الحلول الفعالة لعلاجه.

وأضاف: «نحن نسعى دوماً في (جلفار) إلى استكشاف حلول وخيارات مبتكرة وجديدة بكلفة معقولة، مثل التقنيات القابلة للارتداء والحمل، لذلك فإن شراكتنا لجلب (في غو V-Go) إلى المنطقة خطوة استراتيجية»، لافتاً إلى أن الجهاز الجديد سيساعد الذين يعانون مرض السكري على السيطرة على حالتهم، وتنظيم وقت وآلية تقديم العناية لهم.

بدوره، قال رئيس «فاليريتاس» ومديرها التنفيذي، جون تيمبر ليك، إن مرض السكري آخذ في الانتشار عالمياً، ويعاني منه حالياً 425 مليون إنسان حول العالم، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 629 مليوناً.