تحذير من مواقع «تصيّد البيانات» تتظاهر بقفل الأمان الأخضر

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

حذرت بوابة التقنيات «هايزه أونلاين» من أن ينخدع المستخدم بظهور قفل الأمان الأخضر في شريط العنوان عند تصفّح مواقع الـ«ويب»، موضحة أن هذا القفل لا يدل على أن الموقع آمن، لكنه يعني أن حركة البيانات بين المستخدم والموقع تتم بشكل مشفّر، ولا يمكن اختراقها بواسطة الأطراف الأخرى.

وأفادت البوابة الألمانية بأن أكثر من نصف مواقع تصيّد البيانات يظهر بها هذا الرمز في شريط العنوان، حتى يبدو الموقع جديراً بثقة المستخدمين. من جانبه، حذر المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا المعلومات من أن مواقع تصيد البيانات عادة ما تستخدم الاتصالات الآمنة HTTPS، لخداع المستخدم بأنها مواقع آمنة. وشدد المكتب على ضرورة توخّي الحرص والحذر، لأن مواقع تصيد البيانات تكون مشابهة جداً للمواقع الأصلية، لكنها تتضمن إضافات غير معتادة على هيئة أرقام مثلاً. يشار إلى أن مواقع تصيّد البيانات عبارة عن صفحات احتيالية تسعى للحصول على كلمات المرور أو تصيد كلمات المرور من خلال تزوير القراصنة المواقع الإلكترونية الأصلية، والطلب من المستخدم إدخال كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان أو البيانات الشخصية، وغالباً ما يتم إرسال رسائل إلكترونية إلى المستخدم لتوجيهه إلى المواقع المزيفة، وفي حالة استجابة المستخدم والتعامل مع هذه الرسائل، فإن بياناته الشخصية تصل إلى القراصنة.