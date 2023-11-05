العمل والتعليم الهجين يرفعان مبيعات سوق الأنظمة الصوتية في الإمارات 9% سنويا

كشفت دراسة سوقية حديثة بأن سياسات العمل والتعليم الهجين إضافة إلى نمو صناعة المحتوى رفعت الطلب على مبيعات سوق الأنظمة الصوتية في الأسواق الإماراتية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة أبحاث الأسواق الدولية MarkNtel Advisors"، أنه وفقا للمؤشرات السوقية فأن الأسواق الإماراتية تسجل معدلات نمو مركب قدره 9.7% سنويا حتى العام 2027 في صناعة الإعلام والمحتوى، بما يدعم نمو مبيعات الحلول الصوتية.

وقال المدير التنفيذي والشريك في شركة "سينهايزر" الدولية، اندررياس سينهايزر، إن " دولة الإمارات باتت وجهة مفضلة لصناعة المحتوى ما يرفع الطلب على أجهزة الصوتيات الاحترافية فيما يستخدم 50% من الأفراد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبيقات البث الرقمي يوميا".

وأوضح أن محركات النمو خلال العام 2022 قد أدت إلى زيادة الطلب على حلول الاجتماعات الاحترافية بسبب الاشكال الناشئة حديثًا من العمل الهجين والتعلم وكذلك عودة صناعة الأحداث، فيما تم تحفيز العمل البحثي في مجلات الذكاء الاصطناعي والمعالجة السحابية والتقنيات اللاسلكية المستقبلية ليتم دمجها في صناعة المحتوى والحلول الصوتية".

وأضاف أن "تحول السيارات لأفاق جديدة من الصناعة وجعلها موقعا لعقد الاجتماعات الافتراضية من العوامل الداعمة للصناعة"، لافتا إلى أن " وقال إن "الشركة استثمرت مبلغ 41.8 مليون يورو في مجال البحث والتطوير، وبما يعادل حوالي 8 % من إجمالي المبيعات خلال العام الماضي".