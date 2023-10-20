اتصالات من &e توفر حلول المدن الآمنة والذكية والخدمات التي تقدِّمها للجهات الحكومية أكثر أمانًا وموثوقية

تُولي اتصالات من &e اهتمامًا كبيرًا بمنظومات المدن الآمنة والذكية ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز أمن ورفاه أفراد المجتمع، وقد نجحت بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الحكومية التي تعتمد اليوم على الأنظمة التي تقدِّمها اتصالات من &e، ومنها نظام الإنذار المبكر للحرائق "حصنتك" والذي تبنَّته دولة الإمارات، وثبت فعاليته عمليًّا كحل أمثل للوقاية من الحرائق.

في هذا الحوار، يُلقي عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في اتصالات من &e، الضوءَ على أبرز الحلول الذكية التي تطوِّرها الشركة لقطاع الخدمات الحكومية وتستعرضها في جيتكس جلوبال 2023، مع تفاصيل حول نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي وأسلوب عمله، وكيف تسهم اتصالات من &e في دعم منظومة المدن الذكية.

ما الذي تقدمونه في معرض جيتكس جلوبال هذا العام؟

نصحب زُوار جناح e& في جيتكس جلوبال 2023 في رحلة إلى عالم المستقبل؛ لاستكشاف أحدث حلول التكنولوجيا الرائدة، عبر تجربة متنوعة وثرية بين أبرز تقنيات المدينة الذكية وأنظمة الحماية والأمان المتكاملة، مع مجموعة واسعة من الحلول التقنية الرائدة في التنبؤ بالحالات الطارئة، وإبلاغ السلطات أو متَّخذي القرار رقميًّا للتعامل السريع مع حالات الطوارئ.

ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد اتصالات من e& مواصلة تعزيز وتطوير حلول المدن الذكية والآمنة؛ من خلال رقمنة الخدمات لتتوافق مع توجهات ومتطلبات التحول الرقمي الذي تقوده تقنيات شبكات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والحلول السحابية، وغيرها من التقنيات.

ما الأنظمة والحلول التقنية التي تقدمها اتصالات من &e لتعزيز منظومة المدينة الآمنة؟

من أبرز هذه الأنظمة والحلول التقنية التي تقدمها في اتصالات من &e نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي، وهو حل تقني متكامل للوقاية من الحريق، ونجح الاعتماد عليه في تعزيز منظومة الاستجابة الطارئة والفورية للحرائق، وشكَّل إضافة مهمة لأجهزة الدفاع المدني في التصدِّي للحرائق والحفاظ على الأرواح والممتلكات لسرعة استجابته ودقة استشعاره للدخان والحريق، وتواصله الفائق الدفاع المدني لبدء التحرك السريع.

ويعد نظام "حصَّنتك" الحل الأمثل للوقاية والسلامة من الحريق في دولة الإمارات، فهو نظام متكامل يضمن الوقاية الفعالة والاكتشاف المبكر للدخان والحرارة، والاستجابة الفورية للحريق، ويوفِّر الوقاية في جميع الأوقات، سواء كان السكان داخل أو خارج المنزل أو حتى خارج الدولة، فهو يعمل على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وظّفت دولة الإمارات نظام "حصَّنتك" ودَمَجَتْهُ في خدمات الدفاع المدني، ونجحت شركة اتصالات من &e- الجهة المنفِّذة لـ"حصَّنتك" في الفلل والمنازل السكنية، بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية- في تركيب نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي في أكثر من (43) ألف فيلا سكنية حتى الآن، ليُسهم في اكتشاف أكثر من (400) حريق فعلي، والسيطرة عليها وإنقاذ العوائل دون وقوع أضرار في الأرواح.

ووفقًا لإحصائيات القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وقعت غالبية الحرائق في المنازل السكنية خلال العام الماضي لأسباب مختلفة من بينها: الأعطال الكهربائية، والحالات المرتبطة بالبخور، والطهي، والكي، والتدخين، وغيرها، وقد أدَّى غياب أنظمة إنذار الحريق في المنازل والفلل السكنية إلى وقوع حوادث حريق مؤسفة، التهمت الممتلكات في كثير من الأحيان، وأدَّت إلى خسائر فادحة في الأرواح، وغالبًا ما تَمَّ الإبلاغ عن الحريق في وقت متأخر أو بعد انتشاره على نطاقٍ واسع، مما أدَّى إلى ضياع فُرص ثمينة لإنقاذ الأرواح وتفادي الأضرار الجسيمة.

ويعمل نظام "حصَّنتك" للإنذار المبكر عبْر تركيب أجهزة استشعار تلتقط وجود حرارة مرتفعة أو دخان في الغرف والممرات والمطابخ، وتُصدر أجهزة الاستشعار إنذارًا فوريًّا في جميع أنحاء المنزل إذا تجاوزت مستويات الحرارة أو الدخان المستوى المشروط لدى اشتراطات الدفاع المدني، وتَصدر أصوات الإنذار من جميع الأجهزة الموجودة بنطاق المنزل في آنٍ واحد، فتسهم الخطوة الأولى في تنبيه السكان إلى وجود عوامل خطر للحريق على الفور؛ من أجل التحرك سريعًا والتصدِّي له.

وفضلًا عن ذلك، تتَّصل أجهزة الاستشعار بمركز استقبال إشارة "حصَّنتك"، حيث يتمُّ إرسال تنبيهات في الوقت الفعلي إلى مركز التحكم، ويتحقَّق المتخصِّصون من صحة هذه التنبيهات عن طريق الاتصال بالأشخاص المَعْنِيِّين بحالات الطوارئ المسجلة ضمن بيانات المنزل أو الفيلا السكنية كالأب أو الأم ، وإذا تَمَّ تأكيدُ التنبيه أو تعذَّر الوصولُ إليهم، يُمَرَّرُ التنبيه إلى إدارة الدفاع المدني التابع لهذا المنزل، مع معلومات دقيقة عن موقع المنزل وجهاز الاستشعار المتأثر بالحريق، وبذلك تَتِمُّ الاستجابة الفورية لهذا الأمر الطارئ.

كما يُعتبر نظامُ "حصَّنتك" النظامَ الوحيد الذي يوفِّر خيار الإيقاف المؤقت للإنذار، بحيث يَتِمُّ ذلك أثناء استخدام البخور؛ حتى لا يحدث تقييدٌ لراحة المستخدمين وعاداتهم اليومية.

كما يتميز نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي بأنه مُتصل بشكل كامل مع نظام الدفاع المدني، مما يؤكد قدراته الفائقة وفاعليته لتلبية احتياجات المتعاملين، فضلًا عن أنه يوفِّر الراحة من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، والأجهزة المتصلة؛ ليَضْمَنَ أعلى مستوى من الأمان للمنازل والفلل السكنية.

ما مدى سهولة حصول المواطنين والمقيمين على نظام "حصَّنتك" للإنذار المبكر؟

حرصت اتصالات من e& على توفير خطط سداد شهرية مرنة للاستفادة من خدمات نظام "حصَّنتك" للإنذار المبكر، وهي مشمولة ضمن فواتير اتصالات من &e، وبذلك حقَّقنا مرونة في الاستفادة بالخدمة.

ويمكن الحصول على نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي بكل بساطة بمجرد طَلَبِه عبْر الموقع الإلكتروني الخاص به، والتابع لوزارة الداخلية بالإمارات العربية المتحدة، كما يمكن تفعيله بنظام التركيب المُجَدْوَل، بالإضافة إلى توفُّر إمكانية اختبار النظام في أي وقت، واختيار نظام سداد مَرِن للدفعات من خلال الفواتير، كما يقدِّم نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي خططًا سَلِسَة ومَرِنَة للمطوِّرين العقاريين، ممن يريدون الاستفادة منه في مجمعاتهم السكنية ومشروعاتهم العقارية.



ما هي أبرز الحلول التي تقدِّمونها للجهات الحكومية في منظومة المدن الذكية؟

تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات واسعة لتطوير اقتصادها ليعتمد على البنى التحتية للمدن الذكية المتصلة. وتحظى المدن الذكية باهتمام خاص في اتصالات من e& التي تقدم خلال معرض جيتكس جلوبال 2023 نموذجًا تفاعليًّا مصغرًا ثلاثي الأبعاد للمدينة الذكية، يتيح لزوار المعرض التعرف على تجارب التنقل والتحكم في الأضواء الذكية، والمواقف الذكية، والمعالجة الذكية للنفايات، والمباني الذكية، وغيرها، لتعريف الزوّار بجهود الشركة في هذا المضمار.

ومن خلال هذه التجربة، يدرك الزوّار أهمية إدارة المدن بذكاء، وكيف يمكن للأنظمة التفاعلية الذكية أن تحقِّق عمليات تشغيل مستدامة وآمنة ومُدارة بالكامل لتحقيق الرفاهية والكفاءة.

كيف تحافظ اتصالات من &e على توفير الحماية للبيانات الهائلة للجهات التي تتعامل معها؟

تتبنى اتصالات من e& مناهج هادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني في عملياتها وتتعاون بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق السلامة الرقمية في أعمالها. وخلال مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2023، نعرض حلول الحماية السيبرانية من هجمات الحرمان من الخدمات (DDOS)، كجزء من الخدمات الحكومية الذكية التي نوفِّرها لشركائنا، وهي منظومة لصَدِّ ومواجهة الهجمات الإلكترونية الجديدة، وتعمل هذه الأنظمة عبْر شبكات الإنترنت في المؤسسات الحكومية والشركات، ووْفق آلية وتقنيات متطورة وحديثة، تُتيح لها مواجهة أي هجمات إلكترونية أو محاولات اختراق للوصول إلى البيانات.

ويأتي تطوير هذه الحلول بالتزامن مع ازدياد الهجمات السيبرانية والإلكترونية على الشركات والهيئات الحكومية في كل أنحاء العالم، وقد تولَّدت قناعة تامة بأن حلول الأمن السيبراني مسألة مصيرية في أعمال الشركات والمؤسسات، لذلك تهدف اتصالات من e& إلى المساهمة في توفير الحماية اللازمة، لتحقيق التوافق بين متطلبات التطور الرقمي والأمان التشغيلي.

ما أهم العوامل التي تدفع الجهات الحكومية للتعاون مع اتصالات من &e من بين مزوِّدي الخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية؟

تمتلك اتصالات من &e البنية التحتية والقدرات الرقمية اللازمة لتقديم أحدث الحلول الفعّالة والموثوقة، وقد نجحت اتصالات من &e في اكتساب ثقة الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الضرورية لدعم أنشطتها المختلفة.

يُضاف إلى ذلك تكامل خدمات اتصالات من &e، التي تتيح الاتصال الصوتي والبيانات والإنترنت، إلى جانب حلول المدن الذكية والآمنة، مما يسهِّل على المؤسسات الحكومية الحصول على جميع الخدمات التي تحتاجها من مزوِّد واحد، وهذا يكفل تحقيق الكفاءة وتقليص النفقات والجهد.

هناك أيضًا الموثوقية في أمان البيانات وحمايتها، والذي يميز اتصالات من &e شريكًا موثوقًا للجهات الحكومية التي تتعامل مع معلومات حساسة وخاصة، بفضل التزامها بمعايير عالية من الأمان والتكنولوجيا لحماية البيانات، وتأسيس ركائز الأعمال المتخصّصة في الأمن السيبراني، إلى جانب توفير التدريب والمناهج المرتبطة بالأمن السيبراني عبر أكاديمية اتصالات من e&، مما يعزِّز قدراتها على تقديم خدمات عالية الجودة والموثوقية للجهات الحكومية والشركات.