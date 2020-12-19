قبول الدعوات عبر تطبيق التقويم في «آي فون»

المصدر: دبي -الامارات اليوم

يلعب تطبيق التقويم دوراً مهماً في حياة مستخدمي الهواتف، إذ يسمح للمستخدم بتحديد مواعيده بدقة، والتنظيم المستقبلي لجدول أعماله. كما يمكن لمستخدمي تطبيق البريد في أجهزة «Ios» تشارك المناسبات والأحداث الموجودة عبر التقويم مع الأهل والأصدقاء، للاتفاق على موعد عمل أو التخطيط لعطلة عائلية وما شابه. ويمكن لمن يتلقى هذه الدعوات الوصول إليها بسهولة عبر التقويم والتفاعل معها. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون»، فيمكنك اتباع هذه الخطوات لقبول الدعوات الموجهة إليك عبر تطبيق التقويم: افتح تطبيق التقويم Calendar، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ورقة بيضاء تضم اسم اليوم والتاريخ، ثم انقر فوق زر صندوق الوارد Inbox في نهاية الشاشة.

وستظهر أمامك ثلاثة خيارات للتعامل مع الدعوة التي تم توجيهها إليك، انقر فوق خيار: Accept، في نهاية الجانب الأيسر من الدعوة لقبولها.

بعدها انقر فوق خيار Maybe، إذا كنت تؤجل اتخاذ القرار بشأن الدعوة إلى وقت لاحق. ثم انقر فوق خيار Decline، في نهاية الجانب الأيمن من الدعوة، إذا كنت تريد تجاهلها.