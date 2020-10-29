«وان بلس» تطلق هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «وان بلس» عن إطلاق هاتفين ذكيين جديدين، هما: «Nord N10 5G»، و«Nord N100» من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل «Nord N100» الأقل كلفة، يعتمد على معالج «كوالكوم Snapdragon 460» مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وذاكرة فلاشية سعة 64 غيغابايت، يمكن توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة MicroSD الخارجية، مشيرة إلى أن قياس شاشة الهاتف تبلغ 6.52 بوصات.

وبالنسبة للموديل الثاني «Nord N10 5G»، أفادت الشركة بأنها اعتمدت على تجهيزات تقنية أفضل، حيث زودت الهاتف بمعالج «كوالكوم Snapdragon 690»، وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 غيغابايت، وذاكرة فلاشية سعة 128 غيغابايت، وشاشة قياس 6.49 بوصات، لافتة إلى أن هذا الموديل يأتي بكاميرا «سيلفي»، دقتها 16 ميغابيكسل، وكاميرا رباعية على الجانب الخلفي.