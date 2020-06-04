«إنتل» تكشف عن «معالجات هجينة» تزيد فترة تشغيل بطارية الحاسبات

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشفت شركة «إنتل» عن تزويد حاسبات محمولة بفئة جديدة من المعالجات يطلق عليها «المعالجات الهجينة»، كونها مبنية بهيكليتين معماريتين مختلفتين، الأولى تنفذ المهام ذات الأداء العالي، وتستهلك قدراً أكبر من الطاقة في العمل، بينما الثانية تنفذ المهام ذات الأداء المنخفض، وتستهلك قدراً أقل بكثير من الطاقة، موضحة أن الجمع بين الهيكليتين يعمل على زيادة عمر تشغيل البطارية، والوصول به إلى 16 ساعة من العمل المتواصل في اليوم.

ووفقاً لموقع «بي سي ورلد» المتخصص في متابعة الحاسبات الشخصية المحمولة والمكتبية، فإن حاسب «سامسونغ غالاكسي بوك إس» الجديد، الذي ظهر رسمياً في الأسواق العالمية يوم 29 مايو الماضي، يعدّ أول حاسب محمول يعمل بتلك النوعية من شرائح المعالجات التي تنتجها «إنتل»، أكبر صانع للمعالجات في العالم، وتضم كلاً من الهيكلية المعمارية «كور» التي تنفذ مهام الأداء العالي، والهيكلية المعمارية «أتوم» التي تنفذ مهام الأداء المنخفض.

وتحمل الشريحة العاملة بهذه المعالجات اسم «إنتل هايف ليكفليد»، وأهم منافس لها في الأسواق هي شركة «سناب دراغون 8 سي إكس»، التي تنتجها شركة «كوالكوم»، وكلاهما يتنافس على فترة عمر البطارية، كخاصية أساسية للمفاضلة بين الإثنين.

خواص «ليكفيلد»

وقال نائب الرئيس في مجموعة حلول البنية التحتية والمنصات في «إنتل»، سانجيف خوشو، إن «ليكفيلد» هي واحدة من شرائح المعالجات الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية التقنية التي تمتلكها «إنتل» في خريطة طريق المعالجات المستقبلية، وهي تقوم على فكرة انقسام وحدة المعالجة المركزية، ليكون بها قلب شريحة مأخوذ من شريحة «آيس ليك» المعروفة من «إنتل»، والعديد من المحاور الداخلية «النوى» المنتجة بهيكلية «تريمنوت أتوم». وبيّن خوشو أن «ليكفيلد» تستخدم محاور داخلية أو «نوى» من نوعية «صني كوف»، ومحاور داخلية أخرى من نوعية «أتوم»، ويعمل الجميع كعازفين متنوّعين في حفلة موسيقية واحدة، حيث تتولى محاور «صني كوف» المهام الأمامية ذات الأولوية العالية، في حين تتولى محاور «أتوم» مهام الخلفية منخفضة الطاقة، لافتاً إلى أن هذا المزيج يحسّن كلاً من قوة وكفاءة المعالج، وكذلك قوة وكفاءة التعامل مع الرسوميات.

«7 نانو متر»

وأضاف خوشو أن هذا التصميم هو باكورة سلسلة متتالية من التصميمات المقبلة، حيث تستهدف «إنتل» الانتقال بهذه التصميمات إلى تقنية التصنيع «سبعة نانو متر»، و«خمسة نانو متر»، أي جعل المسافة بين كل «ترانزستور» وآخر على شريحة المعالج تنخفض إلى «سبعة نانو متر» و«خمسة نانو متر»، بدلاً من «10 و12 نانو متر» أو أكثر حالياً، ما يعني وضع مزيد من «الترانزستورات» داخل شريحة المعالج ورفع كفاءته.

لكن ليس من الواضح، على حد قول خوشو، ما إذا كانت تقنية «ليكفيلد» لتقسيم وحدة المعالجة المركزية وقوالب القاعدة سيتم تطبيقها على منتجات ومعالجات أخرى أم لا.

عمر البطارية

وبحسب المراجعات الفنية التي جرت على حاسب «غالاكسي بوك إس»، خلال الأيام التالية لطرحه في الأسواق، فإنه يعدّ الحاسب الأكثر إثارة للاهتمام في الوقت الحالي، في ما يتعلق بعمر البطارية، حيث يستمر في العمل بلا انقطاع لمدة 16 ساعة في اليوم، من دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، بينما يبلغ سعره 1000 دولار (3670 درهماً). وأهم مميزات «غالاكسي بوك إس» أنه لا يعاني قيود الاستخدام الشائعة الظهور مع المعالجات الأقل استهلاكا للطاقة، منها الأداء الأبطأ عندما يتعين عليه محاكاة البرامج، وعدم القدرة على تشغيل تعليمات «64 بت» في النظم والبرمجيات العاملة على البنية المعمارية «إكس 86»، وذلك نظراً إلى وجود القسم الخاص بالمهام عالية الأداء في شريحة المعالج، التي تعمل من الأصل على معمارية «إكس 86»، وبرمجيات «64 بت». وإلى جانب ذلك، يتميز هذا الحاسب الجديد بأنه أخف وزناً من الحاسبات المنافسة له في ميزة عمر البطارية العاملة بمعالجات «سناب دراغون» من شركة «كوالكوم»، إذ يصل وزنه الى 0.94 كيلوغرام، في حين يزن حاسب «سناب دراغون» 0.98 كيلوغرام، كما يبدو «غالاكسي بوك إس» أكثر نحافة، حيث يصل سمكه إلى 11.8 ملليمتراً في أنحف نقطة فيه.

ميزات

يوفر حاسب «غالاكسي بوك إس» الجديد أداء أفضل عند العمل في الهواء الطلق، أو ضوء الشمس، حيث يصل سطوع الشاشة إلى المستوى الذي يسمح بالعمل في هذه الأجواء بلا مشكلات. وعند تشغيل هذه الخاصية، يقل عمر تشغيل البطارية قليلاً.

ويعمل الجهاز بالجيل السادس من تقنية «واي فاي» ذات السرعة الأعلى، وشريحة للاتصال الدائم بشبكات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع، لكن الكاميرا تعمل بدقة واحد ميغابيكسل، التي لا تتناسب كثيراً مع أعمال العمل عن بُعد السائدة حالياً، وربما يعود ذلك إلى كون التصميم الخاص بالحاسب قد وضع قبل انتشار وباء «كورونا».