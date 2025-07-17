منتخب المصارعة يشارك في بطولة مصر

أعلن اتحاد المصارعة المشاركة في بطولة مصر، التي تقام في الإسكندرية من 17 إلى 23 يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، المقررة إقامتها بالبحرين في أكتوبر المقبل. ويستعد المنتخب حالياً بمعسكر إعداد في المركز الأولمبي للمنتخبات القومية بالمعادي في القاهرة، ضمن برنامج الإعداد الشامل، فيما تضم البعثة أربعة لاعبين، هم: حمد ياسر، ومنذر البلوشي، وعبدالله الكندي، وإبراهيم السويدي، تحت قيادة المدرب أحمد عمروف، وإشراف شعبان السيد.

وأكد الاتحاد أن معسكر الإعداد بالقاهرة يأتي في إطار استراتيجية رفع جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، وصقل مهاراتهم الفنية والتكتيكية.