عمومية «العربي للدرّاجات» تعتمد استمرار مجلس فيصل بن حميد القاسمي

قرّرت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للدرّاجات اعتماد استمرار مجلس الإدارة الحالي، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، بعد انتهاء دورته، وذلك حتى الموعد المقرر لعقد اجتماع الجمعية العمومية المقررة لانتخاب المجلس الجديد للدورة المقبلة 2024 - 2028، مطلع سبتمبر المقبل بسلطنة عُمان.

كما قرّرت الجمعية الموافقة على استحداث منصب نائبة للرئيس في الدورات المقبلة، بعد تقديم هذا الاقتراح في الاجتماع السابق لمجلس إدارة الاتحاد العربي، خلال شهر أبريل الماضي في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الليلة قبل الماضية عبر تقنية «الاتصال المرئي»، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات العربية باسل الشاعر.

وتحدث الشيخ فيصل بن حميد القاسمي في بداية الاجتماع عن الجهود التي يضطلع بها الاتحاد العربي لتطوير اللعبة، والتعاون الإيجابي من جميع الاتحادات العربية في تنظيم البطولات، والمشاركة في الفعاليات المختلفة، وأثرها الملموس في تطوّر اللعبة عربياً، وأهمية متابعة هذه الجهود في الفترة المقبلة.

من جانبه، أثنى باسل الشاعر على الأنشطة والفعاليات المستمرة للاتحاد العربي عبر تنظيم البطولات، وتطوير اللعبة على المستوى العربي، وتبني البرامج والمبادرات التي تسهم في الوصول بها إلى أفضل المستويات عالمياً.