دبي تستضيف بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن تنظيم النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة يومَي 12 و13 أبريل الجاري، بنادي شباب الأهلي في دبي.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، تأكيداً على الأهمية المتزايدة لهذا الحدث في المشهد الرياضي الإماراتي.

وتشمل البطولة منافسات مخصصة للفئات العمرية المختلفة، ابتداءً من فئة الأشبال D (من 10 إلى 11 عاماً)، ثم فئتي الناشئين C (من 12 إلى 13 عاماً)، والناشئين B (من 14 إلى 15 عاماً)، تليها فئة الشباب A (من 16 إلى 17 عاماً)، وفئة الكبار (18 عاماً فما فوق).

وأشار اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إلى اعتماد توزيع الأوزان لكل فئة عمرية بما يتماشى مع اللوائح الدولية المعتمدة، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين اللاعبين ضمن الفئة نفسها، موضحاً أن آلية التنظيم المعتمدة ترفع من وتيرة التنافس، وتعزز جودة الأداء، من خلال تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

وقال عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، محمد جاسم، إن البطولة محطة أساسية ضمن أجندة بطولات الاتحاد، لما تحققه من أهداف فنية واستراتيجية في آنٍ معاً، وتمنح اللاعبين فرصة اختبار قدراتهم في أجواء تنافسية تتماشى مع المواصفات الدولية، وتمكّننا من رصد وتوجيه المواهب الصاعدة ضمن برامج تطوير متكاملة.

وأشار إلى أن حجم الإقبال على المشاركة في النسختين الماضيتين يعكس نجاح رؤية الاتحاد في بناء قاعدة قوية من الرياضيين، ويعزّز موقع الدولة الريادي في الفنون القتالية المختلطة على المستويين الإقليمي والعالمي.