بطولة زايد الرياضية للناشئين تنطلق الأحد

تنطلق غداً الأحد من «إرث» أبوظبي، بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025، التي تقام بالتعاون والشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 2 إلى 16 مارس الجاري، وتجمع نخبة من المواهب الرياضية الصاعدة في الإمارات.

وتُعدّ بطولة زايد الرياضية، تقليداً راسخاً في المشهد الرياضي الإماراتي، منذ انطلاقتها عام 1997، حيث استقطبت 42453 رياضياً، و69620 زائراً، و716 فريقاً، وبلغ مجموع جوائزها الإجمالية 28.9 مليون درهم.

وستشهد نسخة هذا العام التي تقام في «إرث» أبوظبي منافسات حماسية في كرة القدم (تحت 10 و 12 سنة)، وفي رياضات الجوجيتسو، والشطرنج، والجمباز، والسباحة، بإجمالي جوائز يبلغ 104 ألف درهم، سيتمّ توزيعها على الفائزين.

وقال رئيس اللجنة المُنظّمة لبطولة زايد الرياضية الفريق الركن (م ) محمد هلال الكعبي: «البطولة ليست مجرد منافسة، بل هي احتفاء بروح الفريق، والتفاني والقيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونتطلّع إلى استقبال المواهب الشابة وعائلاتهم في تجربة رياضية لا تُنسى».

وأضاف: «ستكون بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025، فرصة مثالية لتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، حيث ستُضفي أجواءً مُلهمة من التحدّي الودي والشغف المشترك بالرياضة في عام المجتمع».