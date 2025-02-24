فاطمة البلوشي تظفر بلقب "الاسطبلات الخاصة" للقدرة

أحرزت الفارسة فاطمة البلوشي لقب سباق الاسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي.

وأقيم السباق اليوم، ونظمه اتحاد الإمارات للفروسية، بمشاركة 133 فارساً وفارسة من مختلف اسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وأنهت البطلة السباق على صهوة الجواد "فارزيباس" لاسطبلات "ماب"، محققة 3:38:27 ساعة، وجاء ثانياً الفارس راشد خالد المهيري على صهوة "جاسم" لإسطبلات الكمدة مسجلاً 3:39:32 ساعة، وثالثاً الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة "تورك كيه" لإسطبلات زعبيل بزمن وقدره 3:40:08 ساعة.

وتوج الفائزين مدير إدارة الخدمات المساندة باتحاد الإمارات للفروسية والسباق عبد الله النقبي، ومدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة محمد الجنيبي، ورئيس قسم التسويق بالاتحاد سلطان الحوسني.