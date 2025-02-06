اتحاد الفروسية: مهرجان سلطان بن زايد الدولي للقدرة حقق مكاسب كبيرة

أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، في قرية بوذيب العالمية بالختم، حقق نجاحاً كبيراً بمشاركة أكثر من 350 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وقال مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، عبدالله النقبي، إن المهرجان تضمن أربعة سباقات، هي «الإسطبلات الخاصة» و«الاشتراك الفردي»، و«السيدات»، و«الشباب الناشئين»، و«سباق كأس سلطان بن زايد لمسافة 160 كلم»، المصنف دولياً بنجمتين، على مدى يومين.

وأوضح النقبي أن المهرجان يعكس حرص اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وقرية بوذيب العالمية على تنظيم الفعاليات والمنافسات بأفضل الممارسات التي تجسد ريادة دولة الإمارات.