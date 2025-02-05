رابطة المحترفين الإماراتية تطلق مسمى «الأخوة الإنسانية» على الجولة 15 للدوري

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع اللجنة العليا للإخوة الإنسانية للمرة الأولى مسمى «جولة الأخوة الإنسانية» على الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الاثنين إن هذا الاحتفال يأتي تزامناً مع ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير 2019 في أبوظبي. والتي تحمل رسالة إلهام وتعزيز الوحدة والتعاون عالميًا، من خلال نشر التعاطف، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وتعزيز عالم يُقدَّر فيه كل فرد، عبر ترسيخ التعايش والأخوة الإنسانية المشتركة، وإعلاء قيم الإنسانية، الأخوة، التسامح، التعايش، والمساواة».

و تعتبر الإمارات نموذجًا عالميًا للتسامح والتعايش، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 200 جنسية في وئام واحترام متبادل. الأمر الذي يعكس التزام القيادة الإماراتية بترسيخ هذه القيم، واهتمامها العميق بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي على المستويين المحلي والدولي.

وتؤمن رابطة المحترفين الإماراتية بأن الرياضة تُعد وسيلة فعالة لترسيخ قيم الوحدة والتسامح، حيث تجمع بين مختلف الثقافات وتعزز التفاهم والتعايش. وتسهم الفعاليات الرياضية، في بناء جسور التواصل وتعزيز الروابط الإنسانية، بما يتماشى مع أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية.

ومن المقرر إقامة مباريات جولة «الأخوة الإنسانية» على مدار أربع أيام، حيث ستفتتح الجولة بمواجهة كلباء والشارقة اليوم على ملعب استاد كلباء.

ويستضيف العروبة في ثاني مواجهات الجولة فريق الجزيرة على ستاد دبا الخميس، فيما سيشهد الجمعة ثلاث مواجهات، حيث يستضيف العين والبطائح على ستاد هزاع بن زايد، ويحل خورفكان ضيفاً على الوحدة في ستاد آل نهيان، فيما تختتم مواجهات اليوم الثالث بلقاء شباب الأهلي وعجمان على استاد راشد بدبي، على أن يشهد الأحد المقبل مواجهات دبا الحصن والوصل على ستاد صقر بن محمد القاسمي وبني ياس والنصر على ستاد بني ياس في العاصمة أبوظبي.