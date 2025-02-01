صعوبة

كشف إداري في فريق يلعب بدوري المحترفين لمقربين منه عن استيائه من عدم موافقة عدد من اللاعبين الجيدين على الانضمام لفريقه، بسبب الأداء والنتائج المتواضعة، ما وضعه في موقف صعب أمام الإدارة والجمهور في الفترة الأخيرة.

محترف

اقترح محترف برازيلي على إدارة ناديه، التفاوض مع أندية أخرى للانضمام إليها بنظام الإعارة، مؤكداً للإدارة أنه لا يفضّل الجلوس طويلاً على مقاعد البدلاء، وأنه سيقبل أي عرض تأتي به الإدارة.

دولي

استغرب لاعب دولي سابق عدم تسلّمه عروضاً جديدة في الفترة الأخيرة، على الرغم من بقاء ستة أشهر فقط على انتهاء عقده، ما يسمح له بالتفاوض مع أندية أخرى، بينما كانت العقود تنهال عليه بشكل كبير مطلع الموسم.

عقد

عرض مدرب في دوري المحترفين على وكيل أعماله، القبول بتخفيف قيمة الشرط الجزائي التي كان دائماً يرفضها، مقابل تأمين عقد جديد له في نادٍ آخر، لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح.

تعاقد

عقد وكيل أعمال لاعبين اتفاقاً مع حساب شهير في مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم من خلاله الأخير بالترويج للاعبين الذين يتعاقد معهم الوكيل، تمهيداً لرفع قيمتهم السوقية وتلقي العروض.

دعم

يخشى جمهور فريق في دوري الدرجة الأولى أن يفقد فريقهم فرصته في المنافسة على نيل إحدى بطاقتي التأهل لدوري المحترفين، بسبب عدم دعم الفريق بمهاجمين مميزين كما فعلت بقية الفرق المنافسة.

sports@emaratalyoum.com