كلباء تستضيف «رجال وشباب الجودو»

اعتمد اتحاد الجودو إقامة بطولتَي أبطال الإمارات للرجال والشباب للجودو على صالة نادي كلباء، بعد غد، وكشف الاتحاد، أمس، عن بدء إجراءات الميزان الرسمي للمشاركين، غداً، بصالتَي نادي كلباء الرياضي والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية بعد إغلاق باب التسجيل، وحددت اللائحة الفنية المشاركة المفتوحة للمواطنين في كل وزن من أوزان المنافسات، بينما سمحت بمشاركة لاعب واحد للمقيمين في كل وزن، وتم تحديد ثمانية أوزان لفئة الشباب «تحت 55 كغم، وحتى فوق 100 كغم»، وأوزان الشابات من «تحت 44 كغم، وحتى فوق 78 كغم».

وأكد رئيس الاتحاد، محمد بن ثعلوب الدرعي، أن إقامة المسابقات في الصالات المختلفة بالدولة بدلاً من تنظيمها فقط بصالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس، تسهم في اتساع قاعدة المشاركة للمواطنين والمقيمين، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بإعلان 2025 «عام المجتمع»، ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية.