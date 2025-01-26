«غنتوت» و«الباشا» يفتتحان «دولية الإمارات للبولو» اليوم

اعتمدت اللجنة الفنية لبطولة الإمارات الدولية السنوية الـ24 للبولو، انطلاق البطولة اليوم، بمباراة فريقي غنتوت (حامل اللقب)، والباشا.

وينظم نادي غنتوت البطولة، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

واعتمدت اللجنة الفنية للبطولة في اجتماعها أمس، القوائم النهائية للفرق المشاركة في منافسات البطولة. وتتواصل المنافسات غداً، بمباراتين بين فريقي بن دري و«أيه إم»، ثم لامار وأبوظبي.