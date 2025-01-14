36 بطولة محلية ودولية لاتحاد الجوجيتسو في 2025

كشف اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن أجندة بطولاته للموسم الجديد 2025، التي تتضمن تنظيم واستضافة 36 بطولة على الصعيدين المحلي والعالمي، تتقدمها النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والنسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، إضافة إلى بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، وذلك بزيادة قدرها 70% مقارنة بعدد بطولات الموسم الماضي. وقال اتحاد الجوجيتسو في بيان صحافي، أمس: «تشمل الأجندة تنظيم بطولات محلية بارزة مثل بطولات كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس أم الإمارات للجوجيتسو، والنسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئتي البدلة ومن دون البدلة». وأضاف: «يشهد الموسم الجديد ثماني جولات من (بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو) ستقام خلال أشهر يناير، وفبراير، وأبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وسبتمبر، وأكتوبر».