السيارات تصعد «تل مرعب» اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات صعود تل مرعب للسيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي، وتستمر ثلاثة أيام في أكثر من فئة، أبرزها «6 سلندر» و«8 سلندر غاز» و«السيارات الكهربائية» في اليوم الأول.

وتقام غداً منافسات «8 سلندر تربو» و«6 سلندر غاز»، على أن تنطلق بعد غد منافسات الفئة المفتوحة وفئة الوكالة وفئة الهايلوكس.

وتعد منافسات صعود تل مرعب البطولة الأشهر في المهرجان، الذي ينظمه نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويبلغ ارتفاع تل مرعب نحو 300 متر، كما يشتهر بمنحدره الحاد الذي يصل إلى 50 درجة، ما يجعله واحداً من أصعب التلال الرملية في المنطقة.