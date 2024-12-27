الاستعراض الحر للسيارات بمهرجان ليوا اليوم

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الاستعراض الحر للسيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025.

وكانت الجولة الأولى قد انطلقت في أول يومين من المهرجان، وشهدت رقماً قياسياً بمشاركة قرابة 171 سيارة في المنافسة في فئات «أل.تي» و«إن» و«إس»، فيما يتوقع استمرار المنافسة بقوة في تحطيم الأرقام عبر الجولة الثانية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، محمد المشغوني، أن الجولة الثانية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققها المهرجان حتى الآن، مشيراً إلى أن البطولة تسهم في تعزيز مكانة رياضة السيارات في الإمارات، وإبراز المواهب الوطنية والإقليمية.