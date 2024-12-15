مباراتان في كأس سلطان بن زايد للبولو اليوم

تستأنف، اليوم، مباريات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، بمباراتين بين فريقي انكورا وأبوظبي، فيما يشهد اللقاء الثاني لقاء بهانسالي و«إيه أم».

وينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو البطولة، برعاية سموّ الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وشهدت البطولة، أول من أمس، فوز فريق غنتوت على أنكورا بنتيجة (8-6) بعد مباراة قوية من الفريقين على ملعب سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت، ليضع «غنتوت» أول نقطتين في رصيده.