سباق كأس عيد الاتحاد للقدرة ينطلق في الوثبة اليوم

ينطلق اليوم سباق كأس عيد الاتحاد للقدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، لمسافة 120 كيلومتراً.

وأعلنت القرية اكتمال الاستعدادات لاستضافة السباق الأول في الموسم الجديد، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاحه وتميزه.

وأقيمت أمس، إجراءات وزن الفرسان وعمليات الفحص البيطري للخيول، إذ تم اعتماد عمر الخيل المشارك في السباق بست سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبضه 64 نبضة في الدقيقة، ووزن الفارس أو الفارسة 60 كيلوغراماً. ويشهد السباق فترات راحة إجبارية للخيول والفرسان بين 50 و40 دقيقة.