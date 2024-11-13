«كوماندو جروب» تتصدّر بطولة أبوظبي للجوجيتسو

انطلقت، مساء أمس، منافسات فئة الأساتذة للحزامين البنفسجي والبني، ضمن فعاليات النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا، بمشاركة 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة في العالم.

وذهبت الصدارة في منافسات أمس لفئة الأساتذة للحزامين البنفسجي والبني إلى أكاديمية كوماندو جروب، فيما حلت أكاديمية «M.O.D» في مركز الوصيف، وأكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.