تحديد طاقم تحكيم مباراة الإمارات مع قيرغيزستان في تصفيات المونديال

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام من سلطنة عُمان لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع منتخب قيرغيزستان، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

ويضم الطاقم كلا من أحمد الكاف (حكم ساحة)، وأبو بكر سالم العامري (مساعد أول)، وراشد حامد الغيثي (مساعد ثان)، وقاسم مطر الحاتمي (حكم رابع)، والكويتيين عبدالله جمالي (حكم فيديو) وعبدالله عرب (مساعد حكم فيديو).

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية في معسكر السعديات، استعداداً لخوض هذه المباراة، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو استبعاد اللاعب علي صالح من قائمة الفريق، التي تضم حالياً 26 لاعباً، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته وحاجته للعلاج والراحة.