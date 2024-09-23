«الفجيرة للفنون القتالية» يظفر ببطولة الإمارات لمصارعة الناشئين

أحرز نادي الفجيرة للفنون القتالية، المركز الأول في بطولة الإمارات لمصارعة الناشئين، التي نظمها اتحاد الإمارات للمصارعة في أبوظبي، بمشاركة 178 لاعباً تنافسوا ضمن فئات أوزان متعددة راوحت بين 34 و85 كغم.

وجاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، ونادي خورفكان ثالثاً.

وأكد عضو مجلس اتحاد الإمارات للمصارعة سلطان الكتبي، أن البطولة فرصة مهمة لاكتشاف المواهب في رياضة المصارعة، إذ أظهر اللاعبون التزاماً كبيراً بالخطط الفنية وتطبيقاً دقيقاً للقوانين.