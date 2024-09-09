كأس الاتحاد تفتتح موسم الجودو

أعلن اتحاد الإمارات للجودو، أمس، انطلاق المنافسات التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد، السبت المقبل، في صالة الاتحاد الرئيسة بمقره الجديد في بني ياس شرق.

وأكد الاتحاد، في بيان صحافي، أنه قرر إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة اليوم الإثنين، وذلك تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية، وأنه اعتمد هذه البطولة التي تفتتح الموسم الجديد للعبة، لاختيار «المواهب الواعدة» للمنتخبات الوطنية.

وحددت لائحة البطولة المشاركة للمواطنين والمقيمين في فئة الناشئين من مواليد 2007 و2008 و2009، ومواليد 2004 و2005 و2006 لفئة الشباب. وكذلك تم تحديد مشاركة أربعة لاعبين مواطنين في كل وزن من كل نادٍ، أو أربعة لاعبين مواطنين ولاعب مقيم في كل وزن.