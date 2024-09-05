«الجودو» يستعد لبطولة «غراند سلام»

اعتمد اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، برنامج إعداد المنتخب الوطني في أبوظبي واليابان، استعداداً للمشاركة في بطولة «أبوظبي غراند سلام» لعام 2024، في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل.

وانطلق برنامج الإعداد في أبوظبي، ويستمر حتى موعد السفر إلى اليابان مطلع الشهر المقبل، لإقامة معسكر خارجي قبل منافسات «أبوظبي غراند سلام».

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، أمس، إن النجاح الفني في «أولمبياد باريس 2024»، وقبلها في بطولة العالم بأبوظبي، يؤكد القدرات العالية للمنتخب، والمهارات المميّزة التي تعزز طموحاته في البطولات القارية والدولية، داعياً إلى التركيز العالي والإعداد الجيد.