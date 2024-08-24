تأهل 125 لاعباً من الإمارات إلى «مونديال الترايثلون»

أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون اعتماد الاتحاد الدولي للعبة تأهل 125 لاعباً ولاعبة من الإمارات، للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للعبة (المونديال)، التي ستقام في إسبانيا من 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان الاتحاد الصادر أمس، فقد تأهل اللاعبون عقب مشاركتهم في بطولات محلية عدة، وفترة إعداد شهدت العديد من التدريبات الصارمة.

وشملت جنسيات اللاعبين المتأهلين: الإمارات وبريطانيا وأستراليا، وبلجيكا ومصر واليونان، وروسيا وإيطاليا وفرنسا، والمغرب وفلسطين والفلبين، وهولندا وإسبانيا وسويسرا.