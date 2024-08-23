الصربي إيغور بطل «المخضرمين» في «أبوظبي للشطرنج»

فاز الصربي إيغور ميلادونوفيتش بلقب بطولة المخضرمين لعمر 55 عاماً فما فوق، ضمن منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج.

وحقق البطل اللقب والميدالية الذهبية برصيد ست نقاط ونصف النقطة بعد منافسة قوية مع 35 لاعباً ولاعبة.

وأوضح نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية أن إجمالي المشاركين من المواطنين حقق رقماً قياسياً بلغ 233 لاعباً ولاعبة في جميع الفئات.

فيما أحرز الأميركي هيكارو ناكامورا لقب بطولة الشطرنج الخاطف عبر منصة chess.com، بمشاركة 756 لاعباً ولاعبة.