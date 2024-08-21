تمديد «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» إلى 12 يوماً

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو فتح باب التسجيل في النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تنطلق في «مبادلة أرينا» من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت اجتماعاً برئاسة نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، ناقشت خلاله التحضيرات والاستعدادات الجارية لإطلاق البطولة.

وذكر بيان صحافي أن اللجنة المنظمة قررت تمديد أيام البطولة إلى 12 يوماً، وجاء في البيان: «تتيح هذه الخطوة إقامة المزيد من النزالات، وإفساح المجال أمام حضور جماهيري أوسع للاستمتاع بتجربة فريدة من المنافسات الحماسية، كما يسهم الجدول الزمني للبطولة في استيعاب عدد أكبر من المشاركين في الفئات المختلفة، بما يضمن توفير أفضل منصة ممكنة لعرض المواهب واستدامة نمو الرياضة».

ويتضمن مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، الذي يشهد نزالات فئات الأطفال والبراعم والأشبال يومي 6 و7 نوفمبر، والباراجوجيتسو يوم 7 نوفمبر، إلى جانب منافسات الناشئين والشباب يومي 8 و9، ومنافسات الهواة يومي 10 و11 نوفمبر، والأساتذة يومي 12 و13 نوفمبر، ومنافسات المحترفين أيام 14 و15 و16 نوفمبر، ليكون الختام مع جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو يوم 17 نوفمبر.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة.

من جانبه، قال الظاهري: «نجحت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على مدى الأعوام الماضية في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وشهدت نمواً هائلاً يعكس الاهتمام المتزايد في رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي، وغدت البطولة محطة رئيسة لأبرز الرياضيين والمحترفين الذين يطمحون إلى تحقيق الأفضل في مسيرتهم الرياضية، واستقطاب نخبة المنافسين من جميع أنحاء العالم».