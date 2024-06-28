3000 لاعب يشاركون في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

تتجه الأنظار، اليوم، إلى مبادلة أرينا في أبوظبي، حيث تنطلق منافسات الجولة الأولى من «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»، الحدث الأضخم على ساحة رياضة الجوجيتسو المحلية، بمشاركة قياسية من 3000 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات، وتستمر منافساتها حتى 30 يونيو الجاري.

وتمثّل البطولة أكبر تجمّع لمحبي رياضة الجوجيتسو على المستوى المحلي، حيث تستقطب مشاركة اللاعبين واللاعبات من فئات الصغار والشباب والكبار والأساتذة، بدءاً من 4 سنوات حتى أكثر من 30 عاماً.

وتشهد الجولة الأولى من البطولة مشاركة نخبة لاعبي ولاعبات الجوجيتسو في الدولة، لتقديم أقوى عروض ومهارات الجوجيتسو.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، فهد علي الشامسي: «تعتبر (بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو) محطة استثنائية لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، حيث تتيح للاعبين واللاعبات على اختلاف خبراتهم وتجاربهم اختبار قدراتهم في بيئة تنافسية تواكب أفضل البطولات العالمية، وتعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات المقبلة واستدامة مسيرة التميز الرياضي للدولة».

وتابع: «تعكس (بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو) الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتوفير الفعاليات والبطولات التي تشكل منصات رائدة تسهم في ازدهار الرياضة، وتعميم فوائدها البدنية والذهنية، وغرس قيمها النبيلة في المجتمع بمختلف شرائحه. كما تجسّد البطولة جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار ثقافة رياضة الجوجيتسو وتوسيع قاعدة الممارسين، والإسهام في بناء جيل قوي، وتؤكد المساعي المستمرة لتطوير اللعبة والارتقاء بها إلى آفاقٍ جديدة من التميز والإنجاز».