26 فعالية محلية للجودو في الموسم الجديد

تنظم لجنة الجودو المشرفة على النشاط المحلي في الاتحاد 26 فعالية في الموسم الجديد 2024-2025.

وتعكف اللجنة برئاسة أمين السر المساعد محمد جاسم، على الإعداد للموسم الرياضي الجديد والمقترح إقامته بصالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس شرق بعد افتتاحها رسمياً خلال الفترة المقبلة.

وتتم البرمجة القادمة مع مراعاة مختلف الفعاليات الرياضية والتوقيت الدراسي، بما يضمن الاستقرار الأكاديمي للاعبين المسجلين كافة من الطلاب والطالبات.

كما تراعي روزنامة النشاط المحلي برنامج فعاليات الاتحاد العربي، الذي يتضمن العديد من البطولات على مستوى الأندية والشباب والناشئين والرواد، والمنتخبات تحت 21 سنة للرجال والسيدات والفئات العمرية، ومنتخبات الشباب والشابات والأشبال والبراعم.