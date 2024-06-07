«أكاديمية بوذيب» تستضيف الدوري الصيفي لقفز الحواجز

تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية في أبوظبي الجولة الأولى من الدوري الصيفي لقفز الحواجز غداً وبعد غدٍ، لفئات المبتدئين والخيول الصغيرة والكبار بإشراف اتحاد الفروسية والسباق.

وتُقام المنافسات بمشاركة جميع الأندية على مستوى الدولة لفئتي الذكور والإناث، وتتضمن أربعة أشواط على ارتفاعات مختلفة.

وقال رئيس قسم التدريب والتطوير في أكاديمية بوذيب مدير البطولة أحمد الجنيبي: إن «عملية التسجيل شهدت تزايد أعداد الفرسان والفارسات للمشاركة في الفعاليات»، مؤكداً اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المنافسات بعد التجهيزات الكبيرة في الصالة، وتصميم الحواجز.