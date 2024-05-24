أبوظبي تستضيف بطولة آسيا للملاكمة

يستضيف اتحاد الإمارات للملاكمة بطولة آسيا للواعدين والواعدات والناشئين والناشئات في أبوظبي، في الفترة من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين، بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 25 دولة بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة، ودعم الهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد اتحاد الإمارات للملاكمة في بيانه أمس، أهمية هذه البطولة لمستقبل الفئات العمرية المختلفة، وحرص الدول الآسيوية على إعداد أجيال من اللاعبين واللاعبات، ضمن خطة الإعداد للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في أوزبكستان 2025، والألعاب الآسيوية للكبار باليابان 2026.

وأشار إلى حرصه على توفير أفضل فرص التأهيل لأبطال الإمارات، من خلال تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات، لتمكينهم من المهارات والقدرات التي تؤهلهم لإظهار المستويات المتطورة، والمنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية.