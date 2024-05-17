110 دول تشارك في «مونديال أبوظبي للجودو»

أعلنت اللجنة المنظمة لمونديال أبوظبي للجودو اعتماد مشاركة 110 دول من مختلف القارات في المنافسات التي تقام من 19 إلى 24 الجاري في «مبادلة أرينا» أبوظبي، وذلك مع إغلاق باب التسجيل رسمياً، ليكون الرقم القياسي الأكبر على صعيد جميع نسخ هذه البطولة.

واعتمدت اللجنة المنظمة قائمة الرياضيين المشاركين مع المنتخبات بإجمالي 682 رياضياً من الجنسين، بواقع 362 للرجال، و320 للسيدات، ومنهم نخبة من المصنفين الأوائل.

ويتقدم المنتخب الوطني قائمة المشاركين، مع وجود أهم وأبرز المنتخبات ذات التصنيف الأعلى دولياً، ومنها: فرنسا، اليابان، البرازيل، وكندا، وعدد من الدول العربية هي: مصر، السعودية، لبنان، البحرين، الجزائر، وتونس.