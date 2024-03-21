الاتحاد الدولي للرياضات البحرية يعتمد الفجيرة مركزاً عالمياً للتدريب

تسلم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية رسمياً شهادة الاعتراف الدولية باعتماد أكاديمية تدريب الشباب والناشئين في النادي مركزاً عالمياً دائماً للتدريب والتعليم، تحت مظلة وإشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي إم).

جاء الإعلان خلال الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لأصحاب الإنجازات والبطولات والشركاء في عام 2023، الذي أقيم في إمارة موناكو، حيث تسلم أحمد إبراهيم البلوشي، المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الشهادة من الدكتور رافئيللي كيولي، رئيس الاتحاد الدولي.