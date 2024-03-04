طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة جيونبوك وأولسان

يدير طاقم حكام إماراتي دولي بقيادة عادل النقبي مباراة جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي، التي ستُقام غداً على استاد جيونجي في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا. ويضم الطاقم الإماراتي الدولي كلاً من محمد أحمد يوسف (مساعداً أول) وحسن المهري (مساعداً ثانياً) وسلطان محمد صالح (حكماً رابعاً) وعمر آل علي (حكم فيديو) ومحمد عبيد خادم (مساعد حكم فيديو).

وكان الحكمان الدوليان عادل النقبي، وعمر آل علي، قد اختتما، أخيراً، مشاركتهما في «سيمنار الفيفا» الذي أُقيم في العاصمة القطرية، الدوحة، في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الماضي.