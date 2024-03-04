قرعة ربع نهائي «الكأس» السبت

تقام مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024، في مقر اتحاد كرة القدم في دبي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، بحضور مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية الثمانية ووسائل الإعلام المختلفة.

وتشارك في الدور ربع النهائي، ثمانية فرق تأهلت من دور الـ16، هي: اتحاد كلباء، والجزيرة، والشارقة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وعجمان، وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وحسب الآلية المعتمدة، سيتم إجراء قرعة لتوزيع الأرقام إلكترونياً من واحد إلى ثمانية على جدول المباريات، فيما سيتم إجراء قرعة لتوزيع الأندية على جدول المباريات عن طريق سحب الأرقام أولاً ثم يليها سحب اسم الفريق، ويتم تكرار طريقة السحب والتسكين لباقي الفرق والأرقام حتى اكتمالها، وتلعب مباريات هذا الدور خلال يومي الثاني والثالث من أبريل المقبل على ملاعب محايدة.

وتقام المباراة النهائية للبطولة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.