رمسـة مـلاعب

صدمة

يشعر مسؤولو أحد الأندية بصدمة من المدرب الجديد الذي تم التعاقد معه، أخيراً، وذلك بسبب أسلوب تدريبه وإدارته للمباريات، ما دفعهم للتفكير في اتخاذ قرار بشأنه في حالة عدم الفوز في المباراة المقبلة، مع وضع مدرب (الرديف) خياراً ليحل محله.

رفض

رفضت إدارة أحد الأندية بيع اللاعب الأجنبي في الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب اعتقادهم أن اللاعب ادعى بشكل متكرر الإصابة في فترات سابقة، للضغط على الإدارة للاستغناء عن خدماته، لكن النادي قرر الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم.

شكوى

اشتكى لاعبون في اتحاد لعبة فردية عدم حصولهم على الدعم المادي والمعنوي، وإقامة معسكرات لهم سواء خارجية أو داخلية أُسوة بما يحدث مع لاعبين آخرين، على الرغم من أنهم حصلوا على بطولات عدة محلية وعربية.