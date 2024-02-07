المرزوقي: المراكز الأولى أولويتنا

يستعد منتخب الإمارات لقفز الحواجز للمشاركة في كأس رئيس الدولة وكأس الأمم لقفز الحواجز في منافسات الفردي والفرق بالفترة من 8 إلى 11 الجاري.

وأكد الفارس عمر المرزوقي «نحن حريصون على تعزيز النتائج الجيدة التي حققها المنتخب في الفترة الماضية قبل وبعد تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، بفضل دعم القيادة الرشيدة».

وتشهد بطولة كأس رئيس الدولة في نسختها الـ13 إقامة أربع منافسات للمحترفين من فئة «5 نجوم»، وفئة «نجمتين» المفتوحة لجميع الفئات، بجانب فئتي الأطفال والناشئين، فيما تشارك أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم إلى جانب منتخب الإمارات في منافسات الفرق بكأس الأمم.