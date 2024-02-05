شباب الأهلي: تنتظرنا مباراة صعبة أمام بني ياس في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة

أكد خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي لكرة القدم أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة أمام بني ياس في دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

كانت قرعة البطولة قد أجريت اليوم (الاثنين) في فندق إرث بأبوظبي بمشاركة 14 ناديا من المحترفين، وفريقي العربي، ودبا من الأولى.

وتوجه الكعبي بالشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، على تطويره آلية إجراء القرعة، في اطار تعزيز المنافسة بين جميع الأندية.

وقال الكعبي:" فريق بني ياس من الفرق المتطورة ونأمل أن نستفيد من عامل الأرض والجمهور في لقاء الدور المقبل من كأس رئيس الدولة، حيث تقام المباراة على استاد راشد".

وأضاف: "سنواصل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري والمشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وطموحنا كبير بالمنافسة على جميع البطولات".