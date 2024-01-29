مباراتان في ختام تمهيدي «دولية غنتوت للبولو» اليوم

تختتم، اليوم، مرحلة الدور التمهيدي لبطولة البولو الدولية المقامة على ملاعب نادي غنتوت بمباراتين، حيث يواجه فريق أبوظبي برصيد أربع نقاط من انتصارين على «لامار» و«إي إم»، فريق بهنسالي الساعي إلى تعويض خسارتيه من فريقي غنتوت وبن دري.

وتشهد المواجهة الثانية مباراة بن دري، أحد فرق الصدارة من فوزين على «إي إم» و«بهنسالي»، مع فريق لامار بطموحات الفوز الأول في المنافسة. ويدير المباريات الطاقم الدولي الأرجنتيني المؤلف من بيتر رايت وماتياس وجاسون ديكسون.