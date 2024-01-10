حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي

أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، راعي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، أن تطوير المجتمعات والارتقاء بقدراتها يتطلب الاهتمام بالعديد من الممكنات والقطاعات التي تطال تأثيراتها الإيجابية مختلف أفراد المجتمع، ومن أهمها الرياضة، التي يحمل نجومها وأبطالها ورموزها، ضمن مختلف الرياضات، مسؤولية كبيرة نحو تطوير مجتمعاتهم وتحفيز أفرادها، لاسيما الشباب، على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبلها وضمان تقدمها وازدهارها.

جاء ذلك بمناسبة حفل تكريم الفائزين في الدورة الـ12 من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، المقرر إقامته اليوم، في «قاعة أرينا» بمدينة جميرا، حيث رحّب سموّ راعي الجائزة بالفائزين، معرباً عن تقديره لما قدموه من إسهامات قادتهم إلى منصّة التكريم، ضمن واحدة من أهم وأبرز المحافل المعنية بالاحتفاء بالتميز والإبداع في المجال الرياضي على مستوى المنطقة والعالم.

وقال سموّه: «أرست القيادة الرشيدة نهجاً راسخاً في العناية بإطلاق مبادرات نوعية هدفها الوصول إلى مستقبل أفضل في مختلف المجالات، ونفخر أن تكون (جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي)، إحدى (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، ضمن فئة تمكين المجتمعات من خلال الرياضة.. نحن حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي.. ومن خلال تكريم الرياضيين المبدعين في الدولة والمنطقة العربية والعالم نهدف إلى الارتقاء بالإنجازات إلى مستوى الإبداع، وتعزيز دور المبدعين كنماذج ملهمة في مجتمعاتهم، لاسيما من يبدي منهم العزيمة والإصرار على قهر التحديات وصولاً إلى الإنجازات وإحراز أعلى درجات التفوّق الرياضي».

وأضاف سموّه: «تواصل الجائزة نموها وتطوّرها كماً وكيفاً، ومع زيادة أعداد المرشحين للفوز بفئات الدورة الـ12 بنسبة 33% على الدورة السابقة، ستشهد هذه الدورة تكريم شخصيات رياضية إماراتية مشهود لها في الميادين الرياضية المحلية والعالمية، إلى جانب تكريم شخصيات ورياضيين عرب من مختلف دول العالم، من بينهم رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحاد الدولي لكرة السلة، والاتحاد الدولي لرفع الأثقال.. ستواصل الجائزة أداء دورها الرائد في دعم الرياضة في كل مكان، والارتقاء بمستوى الأداء الرياضي لجميع الفئات، وتحفيز المبادرات الدولية الداعمة لدور الرياضة في تمكين المجتمعات».

ويجتمع في دبي 30 مبدعاً من الدولة والمنطقة والعالم من الشخصيات الرياضية والأبطال، بدءاً من فئة الناشئين، وصولاً إلى أبطال العالم وصُنّاع الإنجازات من الأفراد والفرق والمؤسسات الرياضية، الذين سيتم تكريمهم في حفل الجائزة صباح اليوم.

حمدان بن محمد:

• أبطال الرياضة ورموزها يحملون مسؤولية كبيرة نحو تطوير مجتمعاتهم، وتحفيز أفرادها على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبلها، وضمان تقدمها وازدهارها.

الفائزون في الدورة الـ 12

الشخصية الرياضية المحلية:

سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي.

الشخصية الرياضية العالمية:

السويسري جياني إنفانتينو.

الشخصية الرياضية العربية:

الشيخ طلال الفهد.

الجوائز الإماراتية

الرياضي الإماراتي:

خالد محمد الشحي، وسالم حمد الكتبي.

الإداري الإماراتي:

عبدالمنعم السيد الهاشمي.

الفريق الإماراتي:

منتخب الإمارات لقفز الحواجز.

المؤسسة الإماراتية:

نادي دبي لسباق الخيل.

الجوائز العالمية

المؤسسة العالمية:

الاتحاد الدولي لكرة السلة.

رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى:

حبيب نور محمدوف «روسيا».

رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم):

نسيمة صافي «الجزائر».

الإنجازات الرياضية المستدامة:

سفيان البقالي «المغرب».

الجوائز العربية

الرياضي العربي:

خديجة مرضي «المغرب»، وغفران بالخير «تونس».

الإداري العربي:

محمد حسن الشمري «العراق».

الحكم العربي:

بشرى كربوب «المغرب».

المدرب العربي:

وليد الركراكي «المغرب».

الفريق العربي:

منتخب المغرب لكرة القدم.

فئة الناشئين الإماراتية

1- زمزم الحمادي.

2- سلطان محمد.

3- أحمد العبدولي.

4- سعيد العوضي.

5- الهيام البلوشي.

6- ميرة الشحي.

فئة الناشئين العربية

1- هنا جودة «مصر».

2- نور سحنون «تونس».

3- ملاك العلمي «المغرب».

4- عبدالعزيز السيف «السعودية».

5- عبدالرحيم مجاهد «الجزائر».

6- أحمد شماع «سورية».