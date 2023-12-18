محمد الشرقي يشهد ختام بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي

الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مكانة الخيل في التراث العربي الإسلامي، وأهمية تعزيز الرياضات التراثية والموروث الشعبي لدولة الإمارات ونشره إلى العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي التي تقام تحت رعاية سموه في ميدان قلعة الفجيرة، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للبطولات الرياضية التي تنظمها الفجيرة، انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز قطاع الرياضة عامة، ورياضة الخيل والفروسية خاصة، ودعم توجهات الدولة في هذا المجال.

وأشاد سموه بمستوى التنظيم العالي للبطولة، وجهود الشركاء والرعاة واللجان التحكيمية في إنجاح هذه النسخة، وتحقيق أهدافها على المستويين الإقليمي والدولي.

وكرم سموه الفائزين الثلاثة في فئة بطولة الفحول، والرعاة وشركاء البطولة ولجنة التحكيم، كما توج سموه مربط دبي للخيول العربية الحاصل على سيف الفجيرة الذهبي في نسخة البطولة هذا العام.

حضر ختام البطولة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين والمديرين من داخل الفجيرة وخارجها.

وتألقت خيول مربط دبي بثلاثية ذهبية، بينما ذهبت بقية الألقاب إلى كل من خيول الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومطر الكتبي، وعليان الهاجري، حيث نال كل منهم لقباً ذهبياً.

وحصل مربط دبي للخيول العربية على سيف الفجيرة الذهبي، لحصوله على أكبر عدد من الألقاب الذهبية والفضية والبرونزية خلال البطولة.