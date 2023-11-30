«أبوظبي للزوارق السريعة».. محطات مهمة تنتظر الفريق في ديسمبر

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لجولة مهمة من البطولات العالمية والمحلية في ديسمبر المقبل، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق عدد من الألقاب والمراكز الأولى في كل الاستحقاقات.

ويشارك فريق أبوظبي في الجولة الأولى من بطولة العالم للفئة الثالثة، التي تنطلق في خورفكان في الخامس من ديسمبر، ثم تنطلق بعدها الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 في الشارقة يوم 10 ديسمبر.

ويعتزم الفريق المشاركة في منافسات الفئة الثالثة بزورقين، بقيادة كل من ماجد المنصوري وراشد الطاير وفالح المنصوري وشون تورنتي، فيما سيشارك في الجولة الختامية من الفورمولا 1 بثلاثة زوارق، بقيادة ثاني القمزي وشون تورنتي وراشد القمزي.