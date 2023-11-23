فيرستابن ينشد الاقتراب من إنجاز هاميلتون في «الاتحاد للفورمولا 1»

تنطلق، الأحد المقبل، على حلبة «مرسى ياس» في أبوظبي، فعاليات النسخة الـ15، من سباق جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى»، في ختام الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1».

وتبدو الفرصة سانحة أمام الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق «ريد بول» للاقتراب من رقم قياسي في السباق، في ظل المستوى المتميز والانتصارات المتتالية، التي يحققها خلال الموسم الحالي للسباقات.

وأحرز فيرستابن 18 لقباً في الموسم الحالي.

ويتصدر البريطاني لويس هاميلتون قائمة أكثر المتوجين بلقب السباق، بواقع خمسة ألقاب، متساوياً مع الألماني سيباستيان فيتيل. ويطمح فيرستابن إلى التتويج الرابع في أبوظبي، للاقتراب من رقم هاميلتون.