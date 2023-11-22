رمسـة مـلاعب

مشاركة

يفكر مدرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في إشراك لاعب دولي أساسي في إحدى أبرز مباريات الجولة الثامنة، بعدما ظهر بمستوى جيد جداً مع المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي، رغم أنه لا يشارك في التشكيلة الأساسية لفريقه.

مدرب

استغرب جمهور النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عدم إعلان إدارة النادي إقالتها مدرب الفريق الأول الذي يغيب عن التدريبات والمباريات منذ أربع جولات، معبرين عن قلقهم على مستقبل الفريق في المباريات المقبلة.

عقد

كشف لاعب أجنبي بارز لمقربين منه، أنه وافق مبدئياً على عرض تلقاه من شركة كرة القدم بالنادي، بتمديد عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، على أن يكون التوقيع النهائي لاحقاً بعد التوصل إلى اتفاق كامل بشأن بنود العقد.