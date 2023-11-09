بطولة «شرطة دبي» للألعاب الإلكترونية تنطلق 9 ديسمبر المقبل

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي انطلاق منافسات النسخة الثالثة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، يوم التاسع من ديسمبر المقبل، وتستمر خمسة أيام، في نادي ضباط شرطة دبي، برعاية من مركز بطاقة إسعاد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شرطة دبي في مركز الابتكار بمقر القيادة العامة الرئيس، وترأسه الرائد عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور منال إبراهيم، مديرة إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والصحافيين وممثلي وسائل الإعلام وهواة الألعاب الإلكترونية. وتبلغ قيمة جوائز البطولة المالية 185 ألف درهم.

وقال الرائد عبدالله الشحي، إن المشاركة مفتوحة لمختلف الفئات العمرية، بمن فيهم أصحاب الهمم، وتتضمن ألعاباً مثل فالورانت، وفيفا 24، وألعاباً أخرى. إلى جانب منافسات على أفضل صالة ألعاب إلكترونية في دبي.