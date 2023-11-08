«جوجيتسو أبوظبي» تستقطب جمهوراً غفيراً

تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تألقها، وتؤكد مجدداً بأنها الوجهة الأبرز لأبطال وعشاق رياضة الجوجيتسو في العالم، حيث شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً مع حلول سابع أيام النسخة الـ15 التي تستقطب 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

واستقبلت أبوظبي أعداداً كبيرة من الزوّار القادمين إليها من مختلف أنحاء العالم، الذين توافدوا لحضور النزالات الحماسية والاستمتاع بالتجارب الثقافية الغنية والمعالم السياحية المتميزة التي تحتضنها العاصمة.

ويقول أسيت زينولين، من كازاخستان: «سمعنا كثيراً عن الأجواء المميزة للبطولات التي تنظم في أبوظبي، خصوصاً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، لذا جئت برفقة عائلتي لحضور النزالات وتشجيع زملائي وأصدقائي في نادي كينغ كونغ، وكان الأمر مميزاً بالفعل من ناحية التنظيم والحماس الذي يملأ الأجواء. كما شاركنا في الأنشطة الترفيهية في الحي الرياضي واستمتعنا بالألعاب المتنوعة المتاحة، فضلاً عن تجارب الطعام الشهية والمتعددة. وقمنا أمس بزيارة جامع الشيخ زايد الكبير، وكانت التجربة غاية في التميز».

وقال جيمس إندودو، القادم من نيجيريا لتشجيع أخيه (هيج)، الذي يتنافس في فئة الحزام الأزرق للأساتذة: «أحضر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للمرة الثانية على التوالي، وقد شاهدت بطولات عديدة في أنحاء العالم، ولكن هذه البطولة بلغت أقصى درجات التميز، لاسيما من حيث الحضور والمتعة التي تقدمها والأجواء الفريدة».

وحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على تعزيز تجربة الحضور ورفدهم بالعديد من خيارات الترفيه والأنشطة المميزة، والتجارب الثقافية التي يوفرها الحي الرياضي.

ويضمن الحضور الجماهيري الكبير تعزيز الروح الرياضية والتفاعل الودي بين مشجعي اللاعبين المتنافسين في البطولة، فضلاً عن الإسهام في التبادل الثقافي والترويج للإرث الحضاري الغني، الذي تتمتع به العاصمة أبوظبي باحتضانها للجميع على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم وأعمارهم وسط أجواء من المحبة والتفاهم.

وأكد المنظمون في بيان صحافي أن هذا «الحضور الجماهيري غير المسبوق في البطولة، يعكس مدى التطور والنجاح الذي تحرزه عاماً بعد عام، ودور العاصمة أبوظبي الاستثنائي في تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو في أرجاء العالم، حيث يأتي كل ذلك ثمرة الجهود الدؤوبة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة».