منتخب فرنسا يحتفظ بلقب بطولة «المحاربين القدامى للجودو»

احتفظ منتخب فرنسا للجودو بلقب بطولة أبوظبي للمحاربين القدامى، التي أقيمت بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي. وشهد أمس، إقامة بطولة المحاربين القدامى للسيدات بمشاركة 121 لاعبة من 33 دولة، من أصل 63 دولة ضمتها بطولة أبوظبي للمحاربين القدامى من الجنسين.

وجاءت صدارة منتخب فرنسا برصيد 46 ميدالية (16 ذهبية و10 فضيات و20 برونزية)، ثم البرازيل برصيد 27 ميدالية (تسع ذهبيات وسبع فضيات و11 برونزية)، وكازاخستان برصيد 39 ميدالية (ثماني ذهبيات، و11 فضية و20 برونزية). واحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في ترتيب الدول العربية، بفضل فوز لاعبته حورية عمور بذهبية وزن 57 كغم، وزميلها حفيظ بوهلة بالبرونزية.